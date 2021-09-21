Випробувальний термін і договір: Рада підтримала законопроект про трудові відносини

Верховна рада України підтримала за основу законопроект № 5388 про трудові відносини. Він покликаний врегулювати порядок укладення трудових договорів і питання випробувального терміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.

Документ пропонує спростити процедуру укладення строкового трудового договору і проходження випробувального терміну при прийомі на роботу. А також оптимізувати порядок надання інформації про умови, що застосовуються до трудового договору, в тому числі про режим роботи, час відпочинку і відпусток; у низці випадків виключити необхідність погодити розрив трудових відносин з профспілкою.

Пропонується передбачити, що працівник і роботодавець можуть передбачити додаткові права, обов'язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення та організації праці, умови припинення договору, в тому числі дострокового.

Крім того, пропонується встановити, що трудовий договір може бути безстроковим, що укладається на невизначений термін, і строковим, який укладається на певний строк, але не більше ніж на п'ять років.

Пропонується також передбачити, що випробувальний термін не встановлюється при укладенні трудового договору: