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Использование мигрантов в Беларуси равносильно контрабанде людей, - заявление ЕС и Украины

Автор: Артур Родивилов

Использование мигрантов режимом в Беларуси равносильно торговле людьми. С таким заявлением на заседании Генассамблеи ООН выступили Украина и страны ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Авторы документа решительно осуждают "это бесчеловечное и недопустимое поведение" и исключают "любые попытки третьих стран использовать торговлю людьми, миграцию или контрабанду людей".

Страны призвали "белорусский режим" немедленно прекратить эту практику и другие гибридные угрозы жизни и здоровью людей, включая постоянное блокирование доступа к гуманитарной помощи.

"Беларусь в настоящее время широко использует миграцию в политических целях. Эта практика равносильна контрабанде людей или торговле людьми. Она свидетельствует о цинизме белорусского режима, который подвергает опасности жизнь и здоровье людей, чтобы отвлечь внимание от нарушений прав человека и жестоких репрессий в стране", - говорится в заявлении.

Отметим, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на фоне миграционного кризиса заявил, что Киев построит "стену" на границе Беларуси и России на 1000 километров.

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Миграционный кризис