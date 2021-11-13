Використання мігрантів у Білорусі рівносильно контрабанді людей, - заява ЄС і України

Використання мігрантів режимом в Білорусі рівносильно торгівлі людьми. З такою заявою на засіданні Генасамблеї ООН виступили Україна і країни ЄС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" .

Автори документа рішуче засуджують "цю нелюдську і неприпустиму поведінку" і виключають"будь-які спроби третіх країн використовувати торгівлю людьми, міграцію або контрабанду людей".

Країни закликали "білоруський режим" негайно припинити цю практику та інші гібридні загрози життю і здоров'ю людей, включаючи постійне блокування доступу до гуманітарної допомоги.

"Білорусь зараз широко використовує міграцію в політичних цілях. Ця практика рівносильна контрабанді людей або торгівлі людьми. Вона свідчить про цинізм білоруського режиму, який наражає на небезпеку життя і здоров'я людей, щоб відвернути увагу від порушень прав людини і жорстоких репресій в країні", - йдеться в заяві.