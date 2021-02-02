Использование беспилотников: Рада одобрила изменения в Воздушный кодекс за основу

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада приняла за основу изменения в Воздушный кодекс по использованию беспилотных воздушных судов. Речь идет о законопроекте №3716.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 278 нардепов.

Документ предлагает дополнить Воздушный кодекс несколькими терминами: беспилотное воздушное судно, беспилотная авиационная система и дистанционный пилот. Последний - ответственен за безопасное проведение полета беспилотного воздушного судна, выполняемого благодаря его управлению с помощью оборудования для дистанционного управления или в автоматическом режиме.

Сейчас нормы Воздушного кодекса предусматривают, что все БПС, максимальный взлетный вес которых превышает 20 кг, должны регистрироваться как обычные воздушные суда в реестре.

Меньше 20 кг беспилотники, которые используются для развлечений и спортивной деятельности, должны быть на учете в федерациях. Однако фактически федерации не взяли на себя функцию такого регулирования.

Документ предлагает предоставить полномочия Государственной авиационной службе разрабатывать авиационные правила, которые будут устанавливать типы БПС, которые имеют сертификат и подлежат регистрации, а какие - должны лишь учитываться.

Предусматривается и урегулировать требования к компетентности дистанционного пилота, его подготовке, переподготовке, подтверждению/ восстановлению и повышению квалификации.

В законе прописана и обязанность эксплуатанта беспилотника осуществлять страхование ответственности за вред.

Напомним, летом 2020 года в Украине ввели сбор за вылет пассажиров. ВР приняла во втором чтении законопроект №2424, которым вносятся соответствующие изменения в Воздушный кодекс Украины.