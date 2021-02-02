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Використання безпілотників: Рада схвалила зміни до Повітряного кодексу за основу

Україна, Вівторок 02 лютого 2021 12:50
Використання безпілотників: Рада схвалила зміни до Повітряного кодексу за основу
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада схвалила за основу зміни до Повітряного кодексу щодо використання безпілотних повітряних суден. Йдеться про законопроект №3716.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 278 нардепів.

Документ пропонує доповнити Повітряний кодекс кількома термінами: безпілотне повітряне судно, безпілотна авіаційна система та дистанційний пілот. Останній - відповідальний за безпечне проведення польоту безпілотного повітряного судна, що виконується завдяки його керуванню за допомогою обладнання для дистанційного керування, або в автоматичному режимі.

Наразі норми Повітряного кодексу передбачають, що усі БПС, максимальна злітна вага яких перевищує 20 кг, мають реєструватись як звичайні повітряні судна у реєстрі.

Менші за 20 кг безпілотники, які використовуються для розваг та спортивної діяльності, повинні обліковуватися у федераціях. Але фактично федерації не взяли на себе функцію такого регулювання.

Документ пропонує надати повноваження Державній авіаційній службі розробляти авіаційні правила, які будуть встановлювати типи БПС, які мають сертифікат і підлягають реєстрації, а які - мають лише обліковуватися.

Передбачається й врегулювати вимоги до компетентностей дистанційного пілота, його підготовки, перепідготовки, підтвердження/відновлення та підвищення кваліфікації.

У законі прописаний і обов’язок експлуатанта безпілотника здійснювати страхування відповідальності за шкоду.

Нагадаємо, влітку 2020 року в Україні ввели збір за виліт пасажирів. ВР прийняла в другому читанні законопроект №2424, яким вносяться відповідні зміни до Повітряного кодексу України.

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