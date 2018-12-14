У исполнителя теракта в Берлине были сообщники из России и Франции

Фото: последствия теракта в Берлине (waz.de)

Уроженец Туниса, который на грузовике устроил теракт в Берлине в 2016 году, готовился взорвать бомбу

Уроженец Туниса Анис Амри, который в декабре 2016 года устроил терат на Рождественской ярмарке в немецком Берлине, имел сообщников из России и Франции. Об этом сообщила парламентская комиссия по расследованию теракта, передает РБК-Украина со ссылкой на WAZ.

Отмечается, что террорист готовился взорвать бомбу в Германии, и именно для этого он сотрудничал с с 22-летним Клементом Б. из Франции и 31-летним Магомедом-Али Ц. из России.

Тунисец Анис Амри связался с французским исламистом Клементом Б. о возможном нападении со взрывчаткой в Германии в 2015 году. По данным источников безопасности страны, оба познакомились в берлинской мечети. Француз приехал в Германию в июле 2015 в качестве искателя убежища с поддельными документами.

Осенью 2016 года они купили необходимое для изготовления взрывчатки. Все орудия для будущего теракта сообщники хранили в берлинской квартире Магомеда-Али.

Реализовать замысел сообщникам помешал случай - уголовная полиция, которой еще не было известно о взрывчатке, допросила Магомеда-Али, поскольку ранее он привлек ее внимание. После этого сообщники решили разъехаться, чтобы их не разоблачили.

В апреле 2017 года полиция задержала француза, а в августе 2018 года - россиянина.

Отметим, что исполнитель теракта в Берлине Анис Амри был ликвидирован в ходе перестрелки на севере Италии в 2016 году. Силы безопасности Туниса арестовали племянника Аниса Амри, а также двух других подозреваемых, которые были членами "террористической ячейки".

Напомним, в декабре 2016 года полиция Берлина арестовала подозреваемого соучастника исполнителя теракта на рождественской ярмарке в Берлине. Всего в результате теракта в столице Германии погибли 12 человек.