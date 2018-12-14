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Виконавець теракту в Берліні мав спільників із Росії ра Франціїт

Новини » Надзвичайні події    14.12.2018 - 20:14
Виконавець теракту в Берліні мав спільників із Росії ра Франціїт
Фото: наслідки теракту в Берліні (waz.de)

Уродженець Тунісу, який на вантажівці влаштував теракт в Берліні у 2016 році, готувався підірвати бомбу

Уродженець Тунісу Аніс Амрі, котрий у грудні 2016 року влаштував терат на Різдвяній ярмарці у німецькому Берліні, мав спільників із Росії та Франції. Про це повідомила парламентська комісія з розслідування теракту, передає РБК-Україна із посиланням на WAZ.

Зазначається, що терорист готувався підірвати бомбу в Німеччині, і саме для цього він співпрацював із з 22-річним Клементом Б. із Франції та 31-річним Магомедом-Алі Ц. з Росії.

Тунісець Аніс Амрі зв'язався з французьким ісламістом Клементом Б. щодо можливе нападу із вибухівкою у Німеччині. За даними джерел безпеки країни, обидва познайомились у берлінській мечеті. Француз приїхав до Німеччини в липні 2015  в якості шукача притулку із підробленими документами. 

Восени 2016 року вони купили компоненти для виготовлення вибухівки. Усі знаряддя для майбутнього теракту вони зберігали у берлінській квартирі Магомеда-Алі.

Реалізувати задум спільникам завадив випадок - кримінальна поліція, якій ще не було відомо про вибухівку, допитала Магомеда-Алі, оскільки раніше він привернув її увагу. Після цього спільники вирішили роз'їхатися, аби їх не викрили.

У квітні 2017 року поліція затримала француза, а  в серпні 2018 року - росіянина.

Зазначимо, виконавець теракту в Берліні Аніс Амрі був ліквідований в ході перестрілки на півночі Італії у 2016 році. Сили безпеки Тунісу заарештували племінника Аніса Амрі, а також двох інших підозрюваних, які були членами "терористичного осередку".

Нагадаємо, у грудні 2016 року поліція Берліна заарештувала підозрюваного співучасника виконавця теракту на різдвяному ярмарку в Берліні. Загалом внаслідок теракту в столиці Німеччини загинули 12 людей.

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