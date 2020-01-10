Для выполнения меморандума, инициированного Зеленским, ВР может отменить "маржу Холодова"

Фото: подписание меморандума (УНИАН)

Вмешательство президента и подписания инициированного им меморандума спасло табачный рынок от полномасштабного кризиса

На следующей неделе парламент должен рассмотреть проект постановления об отмене результатов голосования по законопроекту №1049, который был принят парламентом, но так и не подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте Верховной рады.

Как сообщалось, закон не был подписан из-за нарушений, допущенных депутатами при внесении поправок к законопроекту.

3 октября 2019 г., накануне голосования за законопроект на заседании профильного комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политики, члены комитета внесли скандальную поправку №8, которая не касалась темы законопроекта, но устанавливала фиксированный уровень торговой наценки на сигареты.

Эта поправка в СМИ стала известной как "маржа Холодова". Именно заместителя председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Андрея Холодова журналисты называют основным бенефициаром данной поправки. По данным расследования программы "Схемы", он может контролировать большую сеть розничной продажи табачных изделий. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство в отношении депутата Холодова по подозрению в злоупотреблении властью и служебным положением.

Принятие так называемой "маржи Холодова" парламентом заставило компанию "Бритиш Американ Тобакко Украина" остановить в ноябре 2019 г. производство на ее табачной фабрике в Прилуках и отозвать 25 млн акцизных марок на 505 млн грн. Другой крупный производитель "Джи Ти Ай Украина" отозвал акцизные марки на 350 млн грн. А в компании "Филип Моррис Украина" заявили, что вынуждены сократить производство сигарет на треть из-за скандальной поправки.

Кризисная ситуация на табачном рынке создала угрозу для поступлений в государственный бюджет: за 11 месяцев 2019 года план по табачному акцизу недовыполнен на 14,4 млрд грн.

Учитывая на угрозы ситуации для экономики и бюджета, в нее был вынужден вмешаться президент, который лично провел встречу с крупнейшими табачными производителями страны (они входят и в ТОП-10 налогоплательщиков Украины) и инициировал Меморандум о взаимопонимании относительно прозрачного и предсказуемого регулирования развития табачной промышленности.

12 декабря 2019 г., по поручению правительства, этот Меморандум подписали министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и директора крупнейших производителей табачной продукции Украины.

Во избежание таких ситуаций в будущем среди основных целей Меморандума заявлено "содействие продвижению и сохранению прозрачной модели функционирования рынка табачных изделий, обеспечение ценообразования на конкурентной основе и в соответствии с принципами рыночной экономики".