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На виконання ініційованого Зеленським меморандуму ВР може скасувати "маржу Холодова"

Новини » Економіка     10.01.2020 - 09:30
На виконання ініційованого Зеленським меморандуму ВР може скасувати "маржу Холодова"
Фото: підписання меморандуму (УНІАН)

Втручання президента і підписання ініційованого ним Меморандуму врятувало від повномасштабної кризи тютюновий ринок

Наступного тижня парламент має розглянути проект постанови про скасування результатів голосування щодо законопроекту №1049, який було прийнято парламентом, але так і не підписано президентом України Володимиром Зеленським. Про це пише РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті Верховної ради.

Як повідомлялось, закон не був підписаний через порушення, допущені депутатами при внесенні поправок до законопроекту.

3 жовтня 2019 р., напередодні голосування за законопроект, на засіданні профільного комітету Верховної ради з фінансів, податкової і митної політики, члени комітету внесли скандальну поправку №8, яка не стосувалася теми законопроекту, але встановлювала фіксований рівень торговельної націнки на сигарети.

Ця поправка у ЗМІ стала відомою як "маржа Холодова". Саме заступника голови комітету з фінансів, податкової і митної політики Андрія Холодова журналісти називають основним бенефіціаром згаданої поправки. За даними розслідування програми "Схеми", саме він може контролювати велику мережу роздрібного продажу тютюнових виробів. Пізніше Національне антикорупційне бюро відкрило провадження щодо депутата Холодова за підозрою у зловживанні владою і службовим становищем.

Прийняття так званої "маржі Холодова" парламентом змусило компанію "Брітіш Амерікан Тобакко Україна" зупинити у листопаді 2019 р. виробництво на її тютюновій фабриці в Прилуках і відкликати 25 млн акцизних марок на 505 млн грн. Інший великий виробник "Джі Ті Ай Україна" відкликав акцизні марки на 350 млн грн. А в компанії "Філіп Морріс Україна" заявили, що змушені скоротити виробництво сигарет на третину через скандальну поправку.

Кризова ситуація на тютюновому ринку створила загрозу для надходжень до державного бюджету: за 11 місяців 2019 р. план по тютюновому акцизу недовиконаний на 14,4 млрд грн.

Зважаючи на загрози ситуації для економіки і бюджету – у неї був змушений втрутитися особисто президент, який провів зустріч із найбільшими тютюновими виробниками країни (вони ж входять і до ТОП-10 платників податків України) та ініціював Меморандум про взаєморозуміння щодо прозорого і передбаченого регулювання розвитку тютюнової промисловості.

12 грудня 2019 р., за дорученням уряду, цей Меморандум підписали міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Мілованов та директори найбільших виробників тютюнової продукції України.

Для уникнення таких ситуацій в майбутньому серед основних цілей Меморандуму заявлено "сприяння просуванню і збереженню прозорої моделі функціонування ринку тютюнових виробів, забезпеченню ціноутворення на конкурентній основі та відповідно до принципів ринкової економіки".

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