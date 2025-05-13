UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Іспити в укриттях: як на Сумщині проходитиме НМТ-2025

Фото: У Сумській області НМТ-2025 проходитиме в укриттях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Національний мультипредметний тест (НМТ) у 2025 році в Україні проходитиме з урахуванням безпекової ситуації. Зокрема на Сумщині він проходитиме лише в укриттях.

РБК-Україна із посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію (ОВА) розповідає, про особливості локацій для тестування в області.

В ОВА наголошують, що безпека є ключовим пріоритетом. Усі вступні іспити в області проводитимуть виключно в укриттях навчальних закладів. Це дозволить не зупиняти тестування навіть у разі повітряної тривоги.

42 пункти тестування відкриють у 11 населених пунктах - 34 основних і 8 резервних. Усі локації мають бути технічно готовими, із безперебійним енергопостачанням, зв’язком, пожежною безпекою та перевіреними укриттями.

На час тестувань буде посилено охорону порядку, чергуватимуть медики.

Іспити проходитимуть в умовах інформаційної тиші - задля безпеки учасників і персоналу.

Цьогоріч у Сумській області на НМТ зареєструвалися 7759 абітурієнтів. Також триває реєстрація на вступ до магістратури та аспірантури. Основна сесія НМТ розпочнеться 17 травня й триватиме до 19 червня. Загалом випробування триватимуть до 28 серпня.

Що потрібно знати про НМТ-2025

З 14 травня 2025 року в Україні стартує основна сесія НМТ, який стане головним етапом вступної кампанії. Для участі у тестуванні зареєструвалися понад 300 тисяч осіб.

Абітурієнти складатимуть чотири предмети: українську мову, математику, історію України (обов’язкові) та один на вибір. Тестування проходитиме у два етапи за один день із 20-хвилинною перервою. У прикордонних областях НМТ відбуватиметься в укриттях. Можна скласти тест і за кордоном - у визначених країнах, але лише офлайн.

У разі повітряної тривоги під час НМТ-2025 учасники тестування разом із персоналом мають перейти до укриття. Якщо тривога триває менше ніж 2 год 30 хв, тестування відновлюють. У разі довшої тривоги - рішення про продовження ухвалює керівництво пункту.

Щоб вступити на бюджет, потрібно набрати щонайменше 130 балів, на окремі спеціальності - 150. Результати основної сесії оприлюднять до 4 липня. У разі порушень під час тесту можна подати апеляцію й скласти НМТ повторно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьНМТОсвіта в Україні