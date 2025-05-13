Экзамены в укрытиях: как в Сумской области будет проходить НМТ-2025

В ОГА отмечают, что безопасность является ключевым приоритетом. Все вступительные экзамены в области будут проводить исключительно в укрытиях учебных заведений. Это позволит не останавливать тестирование даже в случае воздушной тревоги.

42 пункта тестирования откроют в 11 населенных пунктах - 34 основных и 8 резервных. Все локации должны быть технически готовыми, с бесперебойным энергоснабжением, связью, пожарной безопасностью и проверенными укрытиями.

На время тестирования будет усилена охрана порядка, будут дежурить медики.

Экзамены будут проходить в условиях информационной тишины - для безопасности участников и персонала.

В этом году в Сумской области на НМТ зарегистрировались 7759 абитуриентов. Также продолжается регистрация на поступление в магистратуру и аспирантуру. Основная сессия НМТ начнется 17 мая и продлится до 19 июня. В целом испытания продлятся до 28 августа.