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Испанское информагентство Efe решило возобновить работу в России

Фото: испанское информагентство Efe решило возобновить работу в России (colegiosantacruz)
Автор: Мария Кучерявец

Испанское информационное агентство Efe возобновило свою деятельность в России. Решение было принято через 12 дней после прекращения работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Efe.

"Агентство Efe решило возобновить свою информационную деятельность в России с сегодняшнего дня, проанализировав содержание и последствия для журналистской деятельности через новый российский закон, который предусматривает штрафы и тюремные наказания за распространение того, что власть может считать "ложной информацией" относительно войны в Украине", - говорится в сообщении.

Указано, что испанское информационное агентство 5 марта временно прекратило свою информационную деятельность в России, как это делали некоторые международные СМИ.

Efe, как указано в сообщении, работает в Москве с 1970 года, за это время никогда не прекращало свою журналистскую деятельность в столице России. Из офиса в Москве координируется освещение текущих событий как в России, и в бывших советских республиках.

Отметим, Россия продолжает активно блокировать доступ к независимым СМИ, а также различным социальным платформам, таким как Facebook, Instagram, Twitter.

Так, Роскомнадзор заблокировал Instagram за, якобы, распространение материалов, которые "призывают к насильственным действиям против россиян". Платформа стала недоступной для россиян уже с 14 марта.

Также Роскомнадзор уже заблокировал в России почти 20 популярных сервисов VPN. Планирует не останавливаться и дальше блокировать все подобные приложения.

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