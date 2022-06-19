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Испанский бренд Mango окончательно уходит из России, - El Pais

Фото: компания Mango уходит из России (press.mango.com)
Автор: Александр Мороз

Испанский бренд одежды Mango окончательно уходит из Российской Федерации. В марте 2022 годы компания приостанавливала деятельность в этой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Издание со ссылкой на источники пишет, что Mango решил окончательно отказаться от прямых продаж в РФ после 23 лет присутствия на этом рынке. Причина - война России против Украины.

Компания уже достигла соглашения о продаже 55 своих магазинов в РФ, которые станут франшизой с сохранением рабочих мест для мест 800 сотрудников.

Ожидается, что первые две точки будут переданы на следующей неделе, а в июне-июле в общей сложности еще 22. Кроме того, не будут возобновляться онлайн-продажи. Персонал магазинов продолжит закупать одежду Mango, но будет самостоятельно заниматься доставкой в Россию.

По состоянию на конец 2021 года на Россию приходилось 8% чистой операционной прибыли Mango.

Отметим, в Украине с начала российского вторжения были закрыты 14 магазинов, однако на сегодня работу возобновили девять торговых точек. Остальные продолжат открываться в ближайшие недели.

Напомним, ранее c российского рынка окончательно ушла сеть магазинов джинсовой одежды Levi's.

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