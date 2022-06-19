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Іспанський бренд Mango остаточно йде з Росії, - El Pais

Фото: компанія Mango йде з Росії (press.mango.com)
Автор: Олександр Мороз

Іспанський бренд одягу Mango остаточно йде з Російської Федерації. У березні 2022 роки компанія припиняла діяльність в цій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Видання з посиланням на джерела пише, що Mango вирішив остаточно відмовитися від прямих продажів в РФ після 23 років присутності на цьому ринку. Причина - війна Росії проти України.

Компанія вже досягла угоди про продаж 55 своїх магазинів в РФ, які стануть франшизою зі збереженням робочих місць для місць 800 співробітників.

Очікується, що перші дві точки будуть передані наступного тижня, а в червні-липні загалом ще 22. Крім того, не будуть відновлюватися онлайн-продажі. Персонал магазинів продовжить закуповувати одяг Mango, але самостійно займатиметься доставкою в Росію.

Станом на кінець 2021 року на Росію припадало 8% чистого операційного прибутку Mango.

Зазначимо, в Україні з початку російського вторгнення були закриті 14 магазинів, однак на сьогодні роботу відновили дев'ять торгових точок. Решта продовжить відкриватися в найближчі тижні.

Нагадаємо, раніше з російського ринку остаточно пішла мережа магазинів джинсового одягу Levi's.

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