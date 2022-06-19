ru ua
Вс, 19 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Испанский бренд Mango окончательно уходит из России, - El Pais

Новина українською →
Мадрид, Воскресенье 19 июня 2022 19:59
Испанский бренд Mango окончательно уходит из России, - El Pais Фото: компания Mango уходит из России (press.mango.com)
Автор: Александр Мороз

Испанский бренд одежды Mango окончательно уходит из Российской Федерации. В марте 2022 годы компания приостанавливала деятельность в этой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Издание со ссылкой на источники пишет, что Mango решил окончательно отказаться от прямых продаж в РФ после 23 лет присутствия на этом рынке. Причина - война России против Украины.

Компания уже достигла соглашения о продаже 55 своих магазинов в РФ, которые станут франшизой с сохранением рабочих мест для мест 800 сотрудников.

Ожидается, что первые две точки будут переданы на следующей неделе, а в июне-июле в общей сложности еще 22. Кроме того, не будут возобновляться онлайн-продажи. Персонал магазинов продолжит закупать одежду Mango, но будет самостоятельно заниматься доставкой в Россию.

По состоянию на конец 2021 года на Россию приходилось 8% чистой операционной прибыли Mango.

Отметим, в Украине с начала российского вторжения были закрыты 14 магазинов, однако на сегодня работу возобновили девять торговых точек. Остальные продолжат открываться в ближайшие недели.

Напомним, ранее c российского рынка окончательно ушла сеть магазинов джинсовой одежды Levi's.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Испания
NEWS
Платежки за май задерживаются: "Нафтогаз" сделал важное предупреждение
Платежки за май задерживаются: "Нафтогаз" сделал важное предупреждение
DAILY
"За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона