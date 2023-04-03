ua ru
Пн, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Іспанії завершили навчання майже 200 українських військових

Новость на русском →
Толедо, Понеділок 03 квітня 2023 17:51
В Іспанії завершили навчання майже 200 українських військових Фото: В Іспанії завершили навчання майже 200 українських військових (flickr.com/mindefensa)
Автор: Валерія Поліщук

В Іспанії майже 200 українських військових завершили навчання в піхотній академії Толедо.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Іспанії.

Військові пройшли III курс базової підготовки тривалістю п'ять тижнів у Піхотній академії Толедо в рамках Місії Європейського союзу з військової допомоги на підтримку України (EUMAN UA).

Сьогодні міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес у супроводі начальника штабу оборони генерал-адмірала Теодоро Лопеса Кальдерона вручила українським військовим дипломи про завершення навчання.

Станом на 31 березня кількість українських військових, які пройшли підготовку в Іспанії, становить 639 осіб, після завершення різних циклів 5 квітня вона збільшилася до 826 осіб, а 14 квітня - до 856 осіб.

Сьогоднішній курс - це третій курс навчання, проведений іспанськими Збройними силами з моменту його початку в листопаді 2022 року. Іспанія оголосила, що має можливості для навчання 2 тисяч українських військовослужбовців на рік.

Програма курсу, узгоджена зі Збройними силами України, була зосереджена на п'яти напрямках підготовки: базова підготовка бійців, стрілецька підготовка, бойова підготовка в населених пунктах, перша допомога, а також навички боротьби з СВУ і мінами.

Нагадаємо, раніше Роблес заявила, що Іспанія відправить першу партію із шести танків Leopard 2A4 в Україну 9 квітня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Іспанія ВСУ
NEWS
Чи вручатимуть повістки через месенджери: що кажуть в Мінцифри
Чи вручатимуть повістки через месенджери: що кажуть в Мінцифри
DAILY
Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю