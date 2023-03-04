В Іспанії затримали банду, яка викрала речі українських біженців на понад 1 мільйон євро

В Іспанії заарештували злочинне угруповання, яке нападало на будинки українських біженців і вкрало речі на суму понад 1 мільйон євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Іспанії, яку приводить The Local.
"Десять підозрюваних спеціалізувалися на цьому типі жертв, оскільки вони зазвичай носять із собою всі свої заощадження та цінності", - йдеться у заяві поліції.
Зазначається, що вони увірвалися до семи будинків українських біженців у східних провінціях Аліканте та Мурсія на середземноморському узбережжі Іспанії. Поліція заявила, що вони повернули вкрадені товари та готівку на суму 1,25 мільйона євро, у тому числі колекцію марок на суму близько півмільйона євро, коштовності та комп'ютери.
"Банда підозрюється у використанні трекерів, розміщених на автомобілях жертв, щоб вивчити їхній розпорядок дня та визначити, коли їх немає вдома. У рамках розслідування було заарештовано семеро українців та трьох росіян", - додали у поліції.
Іспанія прийняла 160 000 українських біженців, яким надано тимчасовий статус захисту.
Нагадаємо, що Іспанія проводить останній етап ремонту танків німецького походження Leopard 2A4, після чого їх буде відправлено до України.
Керівництво підсанкційної компанії з РФ намагалось заволодіти двома українськими промисловими суднами, які перебувають на території порту Іспанії. Загальна вартість кораблів сягає понад 10 млн доларів.
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