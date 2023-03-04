В Іспанії затримали банду, яка викрала речі українських біженців на понад 1 мільйон євро

"Десять підозрюваних спеціалізувалися на цьому типі жертв, оскільки вони зазвичай носять із собою всі свої заощадження та цінності", - йдеться у заяві поліції.

Зазначається, що вони увірвалися до семи будинків українських біженців у східних провінціях Аліканте та Мурсія на середземноморському узбережжі Іспанії. Поліція заявила, що вони повернули вкрадені товари та готівку на суму 1,25 мільйона євро, у тому числі колекцію марок на суму близько півмільйона євро, коштовності та комп'ютери.

"Банда підозрюється у використанні трекерів, розміщених на автомобілях жертв, щоб вивчити їхній розпорядок дня та визначити, коли їх немає вдома. У рамках розслідування було заарештовано семеро українців та трьох росіян", - додали у поліції.

Іспанія прийняла 160 000 українських біженців, яким надано тимчасовий статус захисту.