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В Испании задержали банду, которая похитила вещи украинских беженцев более чем на 1 миллион евро

Фото: В Испании задержали банду, похитив вещи украинских беженцев более чем на 1 миллион евро (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Испании арестовали преступную группировку, которая нападала на дома украинских беженцев и украла вещи на сумму более 1 миллиона евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Испании, которое приводит The Local.

"Десять подозреваемых специализировались на этом типе жертв, поскольку они обычно носят с собой все свои сбережения и ценности", - говорится в заявлении полиции.

Отмечается, что они ворвались в семь домов украинских беженцев в восточных провинциях Аликанте и Мурсия на средиземноморском побережье Испании. Полиция заявила, что они вернули украденные товары и наличные деньги на сумму 1,25 миллиона евро, в том числе коллекцию марок на сумму около полумиллиона евро, драгоценности и компьютеры.

"Банда подозревается в использовании трекеров, размещенных на автомобилях жертв, чтобы изучить их распорядок дня и определить, когда их нет дома. В рамках расследования были арестованы семь украинцев и трое россиян", - добавили в полиции.

Испания приняла 160 000 украинских беженцев, которым предоставлен временный статус защиты.

Напомним, что Испания проводит последний этап ремонта танков немецкого происхождения Leopard 2A4, после чего они будут отправлены в Украину.

Руководство подсанкционной компании из РФ пыталось завладеть двумя украинскими промышленными судами, находящимися на территории порта Испании. Общая стоимость кораблей составляет более 10 млн долларов.

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