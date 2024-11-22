В Іспанії вперше готують план цивільної оборони на випадок війни, - ЗМІ

Як пише видання з посиланням на джерела у Міністерстві внутрішніх справ Іспанії, план цивільної оборони на випадок загрози війни є частиною 2-ї Національної стратегії цивільної оборони Іспанії - п'ятирічної ініціативи, яку схвалила Рада національної безпеки Іспанії 15 жовтня.

Співрозмовники журналістів зазначають, що така стратегія вперше передбачає внесення "загрози війни" до переліку надзвичайних ситуацій у галузі цивільного захисту та передбачає розробку "конкретних планів, над якими наразі ведеться робота".

Таким чином Іспанія наслідуватиме приклад інших європейських країн, таких як Фінляндія, Норвегія та Швеція, які вже почали поширювати серед своїх громадян листівки з низкою основних рекомендацій щодо дій у разі війни.

План цивільної оборони є посібником для населення щодо дій у разі виникнення небезпеки внаслідок військового конфлікту. Такий документ буде заснований на інших подібних посібниках, які були розроблені владою Іспанії для боротьби з більш поширеними катастрофами, такими як пожежі, виверження чи повені.