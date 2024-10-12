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У Фінляндії планують випустити довідник для громадян на випадок війни

Фінляндія, Субота 12 жовтня 2024 22:03
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У Фінляндії планують випустити довідник для громадян на випадок війни Фото: Фінляндія підготувала довідник на випадок війни (pixabay.com)
Автор: Дмитро Левицький

Фінляндія опублікує у листопаді довідник для громадян на випадок війни. Він буде доступний в Інтернеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське агентство Helsingin Sanomat.

Довідник буде містити інформацію про необхідні домашні запаси на випадок непередбачених обставин, війни, про цивільну оборону, евакуацію та оборону країни.

Також у довіднику буде інформація, яка допоможе зберігати психологічну стійкість і дієздатність під час криз, сказала директорка відділу комунікації Міністерства внутрішніх справ Фінляндії Еріікка Койстінен.

Фінський довідник буде доступний тільки в інтернеті, його розмістять на порталі Suomi.fi.

Нагадаємо, у липні цього року президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що фінам потрібно бути готовими до того, що війна підійде до фінських кордонів. Це було сказано після того, як українські дрони атакували авіабазу РФ поблизу Фінляндії.

А наприкінці вересня міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен розповів про плани розмістити новий штаб НАТО у фінському місті Міккелі за близько 100 кілометрів від кордону з Росією.

До цього фінські ЗМІ писали про те, що Фінляндія хоче розмістити біля кордону з Росією бронетанкову бригаду НАТО.

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