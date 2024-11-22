В Испании впервые готовят план гражданской обороны на случай войны, - СМИ

Как пишет издание со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел Испании, план гражданской обороны на случай угрозы войны является частью 2-й Национальной стратегии гражданской обороны Испании - пятилетней инициативы, которую одобрил Совет национальной безопасности Испании 15 октября.

Собеседники журналистов отмечают, что такая стратегия впервые предусматривает внесение "угрозы войны" в перечень чрезвычайных ситуаций в области гражданской защиты и предполагает разработку "конкретных планов, над которыми в настоящее время ведется работа".

Таким образом Испания последует примеру других европейских стран, таких как Финляндия, Норвегия и Швеция, которые уже начали распространять среди своих граждан листовки с рядом основных рекомендаций по действиям в случае войны

План гражданской обороны представляет собой руководство для населения по действиям в случае возникновения опасности в результате военного конфликта. Такой документ будет основан на других подобных руководствах которые были разработаны властями Испании для борьбы с более распространенными катастрофами, такими как пожары, извержения или наводнения.