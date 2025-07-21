В Іспанії виявили мертвим експосадовця МВС України, МЗС прокоментувало

Тіло виявили обличчям вниз у воді, без ознак життя. Спочатку допомогу чоловіку намагались надати сусіди, а згодом - медики, але без успіху.

Як з'ясувалось, загиблий - 61-річний Грушевський, який раніше працював у Департаменті боротьби з організованою злочинністю МВС України, а пізніше – Національної поліції.

На тілі загиблого не було виявлено слідів насильства, але з одного вуха йшла кров. Як припускає El Espanol, причиною смерті могла стати раптова зупинка серця чи інсульт.

"Підозри деяких сусідів про те, що Ігор став жертвою вбивства з боку російських агентів, пов'язані головним чином зі збігом обставин: інцидент стався саме в тому місці, де 13 лютого 2024 року був застрелений російський пілот Максим Кузьмінов", - пише видання.

Що кажуть у МЗС України

У коментарі журналістам Міністерство закордонних справ (МЗС) України заявило, що, згідно з повідомленням генерального консульства України в Барселоні, смерть Грушевського настала внаслідок утоплення.

"Консулами надано сприяння в оформленні відповідних документів для репатріації тіла в Україну", - додало відомство.