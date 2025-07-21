В Испании обнаружили мертвым экс-чиновника МВД Украины, МИД прокомментировал

Тело обнаружили лицом вниз в воде, без признаков жизни. Сначала помощь мужчине пытались оказать соседи, а впоследствии - медики, но без успеха.

Как выяснилось, погибший - 61-летний Грушевский, который ранее работал в Департаменте борьбы с организованной преступностью МВД Украины, а позже - Национальной полиции.

На теле погибшего не было обнаружено следов насилия, но из одного уха шла кровь. Как предполагает El Espanol, причиной смерти могла стать внезапная остановка сердца или инсульт.

"Подозрения некоторых соседей о том, что Игорь стал жертвой убийства со стороны российских агентов, связаны главным образом с совпадением обстоятельств: инцидент произошел именно в том месте, где 13 февраля 2024 года был застрелен российский пилот Максим Кузьминов", - пишет издание.

Что говорят в МИД Украины

В комментарии журналистам Министерство иностранных дел (МИД) Украины заявило, что, согласно сообщению генерального консульства Украины в Барселоне, смерть Грушевского наступила в результате утопления.

"Консулами оказано содействие в оформлении соответствующих документов для репатриации тела в Украину", - добавило ведомство.