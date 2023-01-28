В Іспанії виявили кокаїн на 114 млн доларів на судні для перевезення худоби

Іспанська поліція вилучила 4,5 тонни кокаїну біля Канарських островів. Наркотики вартістю 114 млн. доларів транспортували на судні для перевезення худоби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Іспанії.
Як зазначають правоохоронці, наркотики виявили на початку тижня. До цього судно зупинялося в портах понад десяти країн. Судно для перевезення худоби було використане невипадково - так поліції складніше відстежити незаконний вантаж.
"Міжнародні організації переосмислюють себе, щоб транспортувати наркотики з Латинської Америки до Європи, використовуючи худобу, щоб ускладнити контроль та локалізацію", - йдеться у повідомленні поліції.
В результаті рейду було заарештовано 28 членів екіпажу лайнера Orion V під прапором Того, який прямував з Колумбії під час операції іспанської влади, Управління боротьби з наркотиками США та поліції Того. Десятки ящиків із кокаїном вивантажили у Лас-Пальмасі на острові Гран-Канарія.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Єгипетський суд засудив 29-річну українку Людмилу Балакіну до довічного ув'язнення та штрафу за спробу ввезення наркотиків.
Також ми писали, що у Києві у злочинного угруповання вилучили кокаїн вартістю 4 мільйони гривень.
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