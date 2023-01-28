В Іспанії виявили кокаїн на 114 млн доларів на судні для перевезення худоби

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Іспанії.

Як зазначають правоохоронці, наркотики виявили на початку тижня. До цього судно зупинялося в портах понад десяти країн. Судно для перевезення худоби було використане невипадково - так поліції складніше відстежити незаконний вантаж.

"Міжнародні організації переосмислюють себе, щоб транспортувати наркотики з Латинської Америки до Європи, використовуючи худобу, щоб ускладнити контроль та локалізацію", - йдеться у повідомленні поліції.

В результаті рейду було заарештовано 28 членів екіпажу лайнера Orion V під прапором Того, який прямував з Колумбії під час операції іспанської влади, Управління боротьби з наркотиками США та поліції Того. Десятки ящиків із кокаїном вивантажили у Лас-Пальмасі на острові Гран-Канарія.