В Испании обнаружили кокаин на 114 млн долларов на судне для перевозки скота

Испанская полиция изъяла 4,5 тонн кокаина возле Канарских островов. Наркотики стоимостью 114 млн долларов транспортировали на судне для перевозки скота.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу полиции Испании.
Как отмечают правоохранители, наркотики обнаружили в начале недели. До этого судно останавливалось в портах более десяти стран. Судно для перевозки скота было использовано неслучайно - так полиции сложнее отследить незаконный груз.
"Международные организации переосмысливают себя, чтобы транспортировать наркотики из Латинской Америки в Европу, используя скот, чтобы усложнить контроль и локализацию", - сказано в сообщении полиции.
В результате рейда были арестованы 28 членов экипажа лайнера Orion V под флагом Того, который следовал из Колумбии в ходе операции испанских властей, Управления по борьбе с наркотиками США и полиции Того. Десятки ящиков с кокаином выгрузили в Лас-Пальмасе на острове Гран-Канария.
Напомним, ранее стало известно, что Египетский суд приговорил 29-летнюю украинку Людмилу Балакину к пожизненному заключению и штрафу за попытку ввоза наркотиков.
Также мы писали, что в Киеве у преступной группировки изъяли кокаин стоимостью 4 миллиона гривен.
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