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У Києві затримали групу наркодилерів з "товаром" на 4 млн гривень

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Київ, Вівторок 24 січня 2023 15:32
У Києві затримали групу наркодилерів з "товаром" на 4 млн гривень Фото: у Києві затримали групу наркодилерів з "товаром" на 4 млн гривень (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві оперативники затримали найбільшу організовану злочинну групу і вилучили у них кокаїн, вартість якого оцінюють у 4 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління Національної поліції Києва.

"Правоохоронці провели 42 обшуки та вилучили наркотиків на суму близько 4 млн гривень. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що під час спеціальної поліцейської операції були задіяні понад 100 правоохоронців, серед яких спецпризначенці, кінологи та співробітники сектору кримінального аналізу.

У ході слідчих дій виявили та вилучили понад пів кілограма кокаїну, зброю, 54 тисячі доларів, 3 тисячі євро, 160 тисяч гривень, чорнові записи та ювелірні вироби.

До організованої злочинної групи входило 14 осіб - два організатори, виконавці та особи, які працювали так званими водіями - розвозили та збували наркотики.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Житомирській області викрили злочинне угруповання, до якого входили 10 осіб. За цінами "чорного ринку" загальна вартість вилучених наркотиків сягає близько 100 тисяч гривень.

Також раніше ми писали, що наркодилера Юрія Чернецького, який збував кокаїн у нічних клубах столиці, засудили до п'яти років ув'язнення.

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