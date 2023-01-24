У Києві затримали групу наркодилерів з "товаром" на 4 млн гривень

Зазначено, що під час спеціальної поліцейської операції були задіяні понад 100 правоохоронців, серед яких спецпризначенці, кінологи та співробітники сектору кримінального аналізу.

У ході слідчих дій виявили та вилучили понад пів кілограма кокаїну, зброю, 54 тисячі доларів, 3 тисячі євро, 160 тисяч гривень, чорнові записи та ювелірні вироби.

До організованої злочинної групи входило 14 осіб - два організатори, виконавці та особи, які працювали так званими водіями - розвозили та збували наркотики.