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З Іспанії до України вирушили чотири танки Leopard

Фото: Іспанія відправила в Україну 4 танки Leopard (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

До України з Іспанії вирушила чергова партія танків Leopard 2A4 та інше озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Міноборони Іспанії.

За даними відомства, окрім танків до України вирушили десять бронеавтомобілів ТОА М-113, десять вантажівок ВМС, один броньований автомобіль, три цивільні санітарні машини та один броньований санітарний автомобіль БМР, а також одна броньована цивільна санітарна машина.

"24 липня, з порту Сантандер вийшло судно з військовими та гуманітарними вантажами, які прямували до України. Очікується, що всі матеріали можуть бути передані Збройним силам України на початку серпня", - сказано у повідомленні.

Танки Leopard для України

Раніше повідомлялося, що Україна отримає від Іспанії чотири відремонтовані танки Leopard 2А4, 20 бронетранспортерів і польовий госпіталь. Передача цих танків відбувається у рамках танкової коаліції, створеної для озброєння ЗСУ більш сучасною технікою західного зразка.

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ІспаніяЗбройні сили УкраїниКонтрнаступ ЗСУ