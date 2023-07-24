Из Испании в Украину отправились четыре танка Leopard

По данным ведомства, кроме танков в Украину отправились десять бронеавтомобилей ТОА М-113, десять грузовиков ВМС, один бронированный автомобиль, три гражданских санитарных машины и один бронированный санитарный автомобиль СМР, а также одна бронированная гражданская санитарная машина.

"24 июля из порта Сантандер вышло судно с военными и гуманитарными грузами, которые направлялись в Украину. Ожидается, что все материалы могут быть переданы Вооруженным силам Украины в начале августа", - говорится в сообщении.

Танки Leopard для Украины

Ранее сообщалось, что Украина получит от Испании четыре отремонтированных танка Leopard 2А4, 20 бронетранспортеров и полевой госпиталь. Передача этих танков проходит в рамках танковой коалиции, созданной для вооружения ВСУ более современной техникой западного образца.

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