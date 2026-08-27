В Іспанії схопили "майстра втеч", який неодноразово тікав із в'язниць ЄС

Іспанська поліція затримала чоловіка, якого розшукували італійські правоохоронці. Він має репутацію особливо вправного втікача й наразі суд в Іспанії ухвалив рішення про його утримання під вартою без права на заставу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

Іспанські правоохоронці встановили район у Таррагоні, де, за їхніми даними, переховувався розшукуваний. Після цього поліціянти провели операцію із його затримання. Наразі Іспанія розглядає питання про його екстрадицію до Італії, де він перебуває в розшуку.

Втікав із в'язниць у кількох країнах

Репутацію "майстра втеч" чоловік отримав через те, що йому вже неодноразово вдавалося залишати місця ув'язнення. Зокрема, він тікав із в'язниць у Терні та Пармі в Італії, а також із в'язниці в Бельгії. Саме італійські правоохоронці оголосили його в європейський розшук.

Тепер після затримання в Іспанії його можуть повернути до Італії для подальших судових процедур.

Що думають про втечі з в'язниць у Німеччині

Цікавий факт. У Німеччині не карають за втечу з в'язниці. Німецька юриспруденція виходить з того, що прагнення до свободи є базовим інстинктом людини. Закон не може вимагати від ув'язненого карати себе за бажання втекти з неволі.

Але, є сукупні статті: псування майна (під час втечі арештант міг вибити вікна чи зламати ґрати), насильство та опір (проти охоронців чи поліції), крадіжка (навіть тюремний спецодяг вважатися вкраденою державною власністю) та допомога у втечі іншим (передача інструментів чи будь-яке посібництво).