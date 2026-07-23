Українці в Іспанії можуть отримати постійний статус швидше через нові правила

Іспанія дозволила зараховувати роки під тимчасовим захистом до стажу легального проживання - це наближає українців до постійної резиденції значно швидше, ніж вони розраховували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соцзабезпечення та міграції Іспанії .

У чому суть зміни

22 червня відомство затвердило інструкції SEM 2/2026. Головна новація: час, прожитий в Іспанії за статусом тимчасового захисту, тепер офіційно зараховується до строку легального проживання, потрібного для довгострокової резиденції, а це 5 років.

Раніше цей час фактично "не рахувався" в контексті переходу на інші статуси - людина ніби починала відлік заново. Тепер роки, вже прожиті в країні, працюють на людину.

Як це змінює процедуру переходу

Українці зможуть подаватись на дозволи прямо з території Іспанії, без виїзду з країни - на підставах, повʼязаних з роботою, підприємництвом, навчанням, возз'єднанням з родиною чи іншими причинами, передбаченими міграційним законодавством. Окремо прописана можливість доступу до національної довгострокової резиденції.

Що робити після зміни статусу

Отримавши новий дозвіл на проживання, людина має офіційно відмовитись від статусу тимчасового захисту, який діє в усьому ЄС до 4 березня 2027 року.