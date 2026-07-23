ua en ru
Чт, 23 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя

Українці в Іспанії можуть отримати постійний статус швидше через нові правила

07:47 23.07.2026 Чт
2 хв
Раніше ці роки не рахувались взагалі - тепер ситуація кардинально інша
aimg Катерина Коваль
Українці в Іспанії можуть отримати постійний статус швидше через нові правила Фото: українці можуть простіше отримати постійну резиденцію (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Іспанія дозволила зараховувати роки під тимчасовим захистом до стажу легального проживання - це наближає українців до постійної резиденції значно швидше, ніж вони розраховували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соцзабезпечення та міграції Іспанії.

У чому суть зміни

22 червня відомство затвердило інструкції SEM 2/2026. Головна новація: час, прожитий в Іспанії за статусом тимчасового захисту, тепер офіційно зараховується до строку легального проживання, потрібного для довгострокової резиденції, а це 5 років.

Раніше цей час фактично "не рахувався" в контексті переходу на інші статуси - людина ніби починала відлік заново. Тепер роки, вже прожиті в країні, працюють на людину.

Як це змінює процедуру переходу

Українці зможуть подаватись на дозволи прямо з території Іспанії, без виїзду з країни - на підставах, повʼязаних з роботою, підприємництвом, навчанням, возз'єднанням з родиною чи іншими причинами, передбаченими міграційним законодавством. Окремо прописана можливість доступу до національної довгострокової резиденції.

Що робити після зміни статусу

Отримавши новий дозвіл на проживання, людина має офіційно відмовитись від статусу тимчасового захисту, який діє в усьому ЄС до 4 березня 2027 року.

Нагадаємо, іспанські громади вже раніше пропонували незвичайні варіанти для переселенців. Зокрема, селище Аренільяс пропонувало безкоштовне житло та робочі місця для всіх, хто готовий переїхати й допомогти відродити громаду з сорока осіб.

Втім, життя в Європі не завжди виявляється легким - одна з українок відверто розповіла, скільки реально заробляє в Італії та на що витрачає ці гроші, спростувавши уявлення про переїзд як "автоматичний квиток" до заможного життя.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Іспанія
Новини
Дрони атакували Воронеж, серед можливих цілей знову Wildberries
Дрони атакували Воронеж, серед можливих цілей знову Wildberries
Аналітика
Після завершення бойових дій суспільство вимагатиме оновлення влади: Ігор Гринів
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Після завершення бойових дій суспільство вимагатиме оновлення влади: Ігор Гринів