В Іспанії розслідують можливу роботу Шарія на спецслужби РФ, – ЗМІ

Справу розглядає слідчий суд міста Ель-Вендрель. До розслідування залучені розвідувальний підрозділ Цивільної гвардії Таррагони, прокуратура провінції та Податкове управління Іспанії.

Як зазначає видання, підставою для початку розслідування став запит про міжнародну співпрацю, який українські правоохоронці направили іспанській стороні.

Іспанські слідчі вважають, що фінансові операції подружжя містять "індикатори ризику у сфері відмивання грошей". Також вони перевіряють інформацію про можливу причетність Шарія до оплачуваної діяльності на користь російських спецслужб.

У матеріалах справи зазначається, що правоохоронці хочуть перевірити інформацію, яка може свідчити про "координовану та оплачувану діяльність проти інтересів України та на користь спецслужб Російської Федерації".

Окремо іспанські правоохоронці перевіряють фінансову діяльність Шарія та Бондаренко. Подружжя з 2016 року має податкове резидентство в Іспанії.

Слідство про цифри

За даними слідства, податкові експерти виявили можливе ухилення від сплати податків на понад 150 тисяч євро у 2018 році та близько 388 тисяч євро у 2022 році.

Також правоохоронці зафіксували додаткові джерела доходів блогерів у 2019–2021 роках. Йдеться про банківські рахунки в Росії та Литві, P2P-платежі з РФ і Люксембургу, перекази від приватних осіб із Казахстану, операції з криптовалютою та виплати від онлайн-платформ.

За оцінкою слідства, можливі штрафи для подружжя можуть становити близько 10,7 млн євро.

Після того як Шарій дізнався про розслідування, він продав свій основний актив в Іспанії – будинок у Таррагоні. За даними слідчих, отримані гроші блогер витратив на придбання ювелірних виробів та дорогоцінних металів, які легше приховати.

Обшуки та знайдене

У червні 2026 року правоохоронці провели обшуки у нинішньому помешканні Шарія та Бондаренко. Під час них вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та пістолет Glock 19.

Крім того, правоохоронці виявили близько 800 тисяч євро у криптовалюті, 20 золотих злитків орієнтовною вартістю 150 тисяч євро, твори мистецтва, годинники та інші предмети розкоші на близько 400 тисяч євро, а також автомобіль Porsche Cayenne.

Рішення суду

Суд ухвалив рішення про арешт вилучених дорогоцінних металів, коштовностей, творів мистецтва та криптовалюти. Наразі слідчий суд Ель-Вендреля готується допитати Шарія та Бондаренко у статусі підозрюваних.

Сам Анатолій Шарій відкидає звинувачення.