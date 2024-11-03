В Іспанії розлючений натовп закидав монархів брудом в епіцентрі повені

Як пише видання, чиновники, включаючи прем'єр-міністра країни Педро Санчеса, супроводжували монарха, котрий намагався поговорити з місцевими жителями. Проте натовп розлючених людей, які пережили смертоносну повінь, яка забрала життя як мінімум 214 людей, закидали чиновників брудом, вигукуючи "вбивці", "геть", "ми вже мертві", "Педро Санчес, су**й син". Щоб запобігти забрудненню чиновників, поліція, що оточила їх, розкрила парасольки. Однак це не дуже допомогло.

Lanzan objetos y fango al rey su su llegada a Paiporta: “¡Asesinos!” https://t.co/WdBMbvISwd pic.twitter.com/GAwqOnZuWz — elDiario.es (@eldiarioes) November 3, 2024

Далі Санчес і глава уряду Валенсії Карлом Масон покинули процесію, а королівська пара, у свою чергу, намагалася врегулювати ситуацію, що загострилася, розмовляючи з молоддю, яка висловлювала їм докори. Король зберігав спокій та намагався заспокоїти натовп громадян, які на нього кричали.

Під час вислуховування скарг мешканців королева Летиція теж була трохи покрита брудом.

Місцеві жителі висловлювали невдоволення тим, що представники влади прибули з офіційним візитом лише через шість днів після трагедії та критикували чиновників за затримку у наданні допомоги постраждалим. Вони також задавалися питанням, чому не було вжито заходів, щоб запобігти катастрофі.

Поговоривши кілька хвилин із обуреними жителями Пайпорти, король разом із королевою покинув район на автомобілі.