RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Испании разъяренная толпа забросала монархов грязью в эпицентре наводнения

Фото: последствия наводнения в Испании (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Недавно Испания пережила смертоносное наводнение. Испанский король Филипп VI, его жена, а также чиновники прибыли в один из самых пострадавших городов, но их забросали грязью и освистали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Dario.

Как пишет издание, чиновники, включая премьер-министра страны Педро Санчеса, сопровождали монарха, который пытался поговорить с местными жителями. Однако толпа разъяренных людей, переживших смертоносное наводнение, которое забрало жизни как минимум 214 человек, забросали чиновников грязью, выкрикивая "убийцы", "прочь", "мы уже мертвы", "Педро Санчес, су**н сын". Чтобы предотвратить загрязнение чиновников, полиция, окружившая их, раскрыла зонтики. Однако это не особо помогло.

 

Далее Санчес и глава правительства Валенсии Карлом Масон покинули процессию, а королевская пара, в свою очередь, старалась урегулировать обострившуюся ситуацию, беседуя с молодежью, которая высказывала им упрепки. Король сохранял спокойствие и пытался успокоить толпу граждан, которые на него кричали.

Во время выслушивания жалоб жителей, королева Летиция тоже была немного покрыта грязью.

Местные жители выражали недовольство тем, что представители власти прибыли с официальным визитом лишь через шесть дней после трагедии, и критиковали чиновников за задержку в оказании помощи пострадавшим. Они также задавались вопросом, почему не были приняты меры, чтобы предотвратить катастрофу.

Поговорив несколько минут с возмущенными жителями Пайпорты, король вместе с королевой покинул район на автомобиле.

Напомним, что в октябре мощное наводнение произошло также во Франции, что привело к значительным разрушениям. Службы спасения и пожарные бригады провели около 2300 операций в пострадавших районах. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Испания