В Іспанії розбився винищувач F-18, пілот не встиг катапультуватись

Аварія винищувача трапилась у п’ятницю, 4 жовтня на сході Іспанії. Відомо, що льотчика звали Пабло Естрада Мартін, він мав понад 1500 годин нальоту, але не встиг катапультуватися з F/A-18 і загинув у результаті падіння.

Причини аварії наразі не встановлені.

Військово-повітряні сили Іспанії висловили співчуття його рідним. Відомо, що льотчик нещодавно очолював місію у Литві, яка брала участь у патрулюванні повітряного простору країн Балтії.

Втрата F-16 в Україні

Наприкінці серпня The Wall Street Journal заявило про те, що в Україні розбився один з винищувачів F-16.

Пізніше офіційно стало відомо про загибель пілота Олексія Меся, а Генеральний штаб, своєю чергою, підтвердив втрату F-16.

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