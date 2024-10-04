UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Іспанії розбився винищувач F-18, пілот не встиг катапультуватись

Фото: винищувач F-18 (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

На північному сході Іспанії недалеко від міста Теруель зазнав катастрофи літак F-18. В наслідок аварії загинув пілот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС.

Аварія винищувача трапилась  у п’ятницю, 4 жовтня на сході Іспанії. Відомо, що льотчика звали Пабло Естрада Мартін, він мав понад 1500 годин нальоту, але не встиг катапультуватися з F/A-18 і загинув у результаті падіння.

Причини аварії наразі не встановлені.

Військово-повітряні сили Іспанії висловили співчуття його рідним. Відомо, що льотчик нещодавно очолював місію у Литві, яка брала участь у патрулюванні повітряного простору країн Балтії.

Втрата F-16 в Україні

Наприкінці серпня The Wall Street Journal заявило про те, що в Україні розбився один з винищувачів F-16.

Пізніше офіційно стало відомо про загибель пілота Олексія Меся, а Генеральний штаб, своєю чергою, підтвердив втрату F-16.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
ІспаніяАвіакатастрофа