В Испании разбился истребитель F-18, пилот не успел катапультироваться

На северо-востоке Испании недалеко от города Теруэль потерпел крушение самолет F-18. В результате аварии погиб пилот.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС.
Авария истребителя произошла в пятницу, 4 октября, на востоке Испании. Известно, что летчика звали Пабло Эстрада Мартин, у него было более 1500 часов налета, но не успел катапультироваться с F/A-18 и погиб в результате падения.
Причины аварии пока не установлены.
Военно-воздушные силы Испании выразили соболезнования его родным. Известно, что лётчик недавно возглавлял миссию в Литве, которая участвовала в патрулировании воздушного пространства стран Балтии.
В конце августа The Wall Street Journal заявило о том, что в Украине разбился один из истребителей F-16 .
Позже официально стало известно о гибели пилота Алексея Меся, а Генеральный штаб, в свою очередь, подтвердил потерю F-16 .
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