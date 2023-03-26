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У Іспанії пройшли перші заняття кінологів ДПСУ

Фото: у Іспанії пройшли перші заняття кінологів ДПСУ (t.me/DPSUkr)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 березня, в Іспанії провели перші заняття з українськими кінологами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"У Іспанії на базі Кінологічного центру Цивільної гвардії кінологи Держприкордонслужби провели перші заняття", - повідомили в ДПСУ.

Фото: у Іспанії пройшли перші заняття кінологів ДПСУ (t.me/DPSUkr)

В прикордонній службі розповіли, що 6 прикордонників вже отримали своїх "підопічних" та встигли навіть встановили з чотирилапими контакт та відпрацювати зосередження уваги.

"Попереду - 4 місяці навчання за програмою, спрямованою на виявлення службовими собаками зброї, боєприпасів та вибухових речовин", - заявили прикордонники.

Нагадаємо, українські артилеристи невдовзі завершать навчання на САУ AS90 у Британії

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