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В Испании прошли первые занятия кинологов ГПСУ

Фото: в Испании прошли первые занятия кинологов ГПСУ (t.me/DPSUkr)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 марта, в Испании провели первые занятия по украинским кинологам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"В Испании на базе Кинологического центра Гражданской гвардии кинологи Госпогранслужбы провели первые занятия", - сообщили в ГПСУ.

Фото: в Испании прошли первые занятия кинологов ГПСУ (t.me/DPSUkr)

В пограничной службе рассказали, что 6 пограничников уже получили своих "подопечных" и успели даже установить с четырехлапыми контакт и отработать сосредоточение внимания.

"Впереди - 4 месяца обучения по программе, направленной на обнаружение служебными собаками оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", - заявили пограничники.

Напомним, украинские артиллеристы вскоре завершат обучение на САУ AS90 в Британии.

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