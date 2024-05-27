ua en ru
Пн, 27 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Іспанії озвучили нову дату візиту Зеленського

Понеділок 27 травня 2024 00:37
UA EN RU
В Іспанії озвучили нову дату візиту Зеленського Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 27 травня, прибуде з робочим візитом до Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Іспанії.

Як зазначили зі сторони Іспанії, у Зеленського запланована зустріч з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Мадриді. Потім вони після зустрічі проведуть пресконференцію о 12:00 за місцевим часом в Мадрид.

Також Володимир Зеленський зустрінеться з королем Іспанії Феліпе VI.

В Іспанії озвучили нову дату візиту Зеленського

Нагадаємо, Зеленський був змушений скасувати свій візит до Іспанії та ще низки європейських країн через початок повторного наступу Росії на сході в Україні. Раніше ЗМІ повідомляли, що найближчим часом Зеленський відвідає Мадрид для підписання двосторонньої угоди щодо безпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія Володимир Зеленський Війна в Україні
NEWS
Генштаб: РФ хоче вклинитися в оборону ЗСУ в районі Очеретиного, там тривають атаки
Генштаб: РФ хоче вклинитися в оборону ЗСУ в районі Очеретиного, там тривають атаки
DAILY
Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію