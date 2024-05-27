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В Испании озвучили новую дату визита Зеленского

Понедельник 27 мая 2024 00:37
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В Испании озвучили новую дату визита Зеленского Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 27 мая, прибудет с рабочим визитом в Испанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Испании.

Как отметили со стороны Испании, у Зеленского запланирована встреча с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде. Затем они после встречи проведут пресс-конференцию в 12:00 по местному времени в Мадриде.

Также Владимир Зеленский встретится с королем Испании Фелипе VI.

В Испании озвучили новую дату визита Зеленского

Напомним, Зеленский был вынужден отменить свой визит в Испанию и еще ряд европейских стран из-за начала повторного наступления России на востоке в Украине. Ранее СМИ сообщали, что в ближайшее время Зеленский посетит Мадрид для подписания двустороннего соглашения по безопасности.

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