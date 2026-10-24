В Іспанії десятки тисяч людей вийшли на мітинг через пенсійну систему

Що важливо розуміти, такий марш проводять щороку в жовтні, однак цього разу кількість учасників, за оцінками організаторів, зросла вдвічі. Це пов'язують із тим, що пенсійне питання стало однією з головних тем передвиборчої кампанії.

За підрахунками організаторів, до акції долучилися близько 50 тисяч осіб. Водночас уряд Іспанії оцінює кількість учасників у 25 тисяч.

Як стверджують журналісти, пенсійна система опинилася в центрі політичних дискусій після низки суперечливих заяв представників правих партій.

Спочатку депутат від партії Vox Хосе Марія Фігаредо назвав чинну систему "зомбі" та запропонував перейти до змішаної моделі, яка поєднувала б солідарні пенсійні виплати з приватними накопиченнями. Згодом депутатка від Народної партії Естер Муньос заявила, що система "зруйнується" і потребує рішучих змін.

Керівництво обох політичних сил спробувало пом'якшити реакцію на ці висловлювання. Представники партій запевнили у підтримці пенсіонерів і перегляду пенсій відповідно до економічних умов напередодні виборів.

З заявою з цього приводу також виступив речник організації, яка координувала марш, - Рамон Франкеса. Він не приховував свого занепокоєння заявами політиків.

За його словами, вони прагнуть спрямувати внески працівників до приватних пенсійних фондів, що, на його думку, може поставити під загрозу державну систему.

Виступаючи перед учасниками акції після її завершення, Франкеса також розкритикував вплив великих банків на пенсійну політику. Він заявив, що фінансова криза 2008 року продемонструвала вразливість приватного сектору, і закликав виборців зважати на позиції політиків щодо пенсій під час голосування.