В Испании десятки тысяч человек вышли на митинг из-за пенсионной системы

Что важно понимать, такой марш проводят ежегодно в октябре, однако в этот раз количество участников, по оценкам организаторов, выросло вдвое. Это связывают с тем, что пенсионный вопрос стал одной из главных тем предвыборной кампании.

По подсчетам организаторов, к акции присоединились около 50 тысяч человек. В то же время правительство Испании оценивает количество участников в 25 тысяч.

Как отмечают журналисты, пенсионная система оказалась в центре политических дискуссий после ряда спорных заявлений представителей правых партий.

Сначала депутат от партии Vox Хосе Мария Фигаредо назвал действующую систему "зомби" и предложил перейти к смешанной модели, объединяющей солидарные пенсионные выплаты с частными накоплениями. Позже депутат от Народной партии Эстер Муньос заявила, что система "разрушится" и нуждается в решительных изменениях.

Руководство обеих политических сил попыталось смягчить реакцию на эти высказывания. Представители партий заверили в своей поддержке пенсионеров и заявили о готовности пересматривать пенсии с учетом экономических условий накануне выборов.

С заявлением по этому поводу также выступил представитель организации, координировавшей марш, Рамон Франкеса. Он выразил обеспокоенность заявлениями политиков.

По его словам, они стремятся направить взносы работников в частные пенсионные фонды, что, по его мнению, может поставить под угрозу государственную систему.

Выступая перед участниками акции после ее завершения, Франкеса также раскритиковал влияние крупных банков на пенсионную политику. Он заявил, что финансовый кризис 2008 года продемонстрировал уязвимость частного сектора, и призвал избирателей учитывать позиции политиков по пенсионному вопросу во время голосования.