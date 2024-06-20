Испания одолела сборную Италии и досрочно вышла в плей-офф Евро-2024

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат Европы-2024, группа B, 2-й тур

Испания – Италия – 1:0

Гол: Калафьори, 55 (автогол)

"Фурия Роха" в дебюте встречи очертила намерения играть первым номером. Не заставили ждать подопечные Луиса де ла Фуэнте с голевыми моментами. Быстрый мяч могли оформить Педри и Уильямс – удар первого головой парировал Доннарумма, а выстрел второго прошел мимо ворот.

Новая вспышка активности пришлась на середину первого тайма. Сначала Мората попал в голкипера с острого угла, а затем Руис проверил бдительность Доннаруммы дальним ударом. Еще раз хавбек размял итальянского вратаря низовым выстрелом под занавес 45-минутки. "Скуадра Адзурра" ответила неточным диагональным ударом Кьезы.

Со стартом второй половины Испания прибавила еще обороты. Сначала прострел Кукурельи Педри завершил ударом рядом со штангой, а затем из-за пределов штрафной отправил мяч в руки голкиперу. На 55-й минуте испанская сборная вышла вперед – Уильямс прострелил с левого фланга, Мората подправил на дальнюю штангу, где Калафьори срезал в свои ворота.

Окрыленная "Фурия Роха" продолжила нагнетать опасность. Доннарумма из-под перекладины вытащил удар Мораты с 20-ти метров. Дальше Ямал немного не докрутил мяч в дальнюю девятку. Уильямс же хрестоматийно сместился с фланга в центр и мощным выстрелом встряхнул перекладину!

После серии замен активнее заиграла и сборная Италии. Впрочем, напряжение возникало разве что при стандартах команды Лучано Спаллетти. В частности, Пеллегрини с перспективной позиции перебросил и стенку, и ворота. Не имели успеха и попытки итальянцев на финальных минутах, поэтому Испания удержала победный счет и вышла в плей-офф уже после двух туров.