Німеччина впевнено здолала збірну Угорщини та першою пройшла в плей-офф Євро-2024

Збірна Німеччини перемогла національну команду Угорщини в другому турі групового етапу чемпіонату Європи. Команда Юліана Нагельсманна завчасно гарантувала собі місце в 1/8 фіналу турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат Європи-2024, група A, 2-й тур

Німеччина – Угорщина – 2:0

Голи: Мусіала, 22, Гюндоган, 67

У дебюті могли забивати підопічні Марко Россі, але випад Шаллая ногами ліквідував Нойєр. У відповідь двічі на вістрі атаки Бундестім опинився Гаверц. Щоправда, з його ударами впорався Гулачі. Натомість Андріх після класної передачі Крооса влучив в оборонця.

Відкрили рахунок німці на 22-й хвилині. Це Мусіала зіграв у стінку з Гюндоганом, який виграв боротьбу в Орбана, та відправив м'яч у сітку воріт збірної Угорщини. Гулачі цього разу врятувати національну команду не зміг.

Угорська збірна швидко прийшла до тями та лише дивом на ім'я Нойєр не зрівняла рахунок. Досвідчений голкіпер витягнув із дев'ятки постріл Собослая зі штрафного, а потім ще й ногами парирував добивання Болли. А згодом капітан угорців пробив у Та з меж штрафного.

На старті другої половини моменти змарнували обидві команди. Кроос після прострілу Гюндогана не зміг переграти Гулачі, а Варга головою пробив над поперечиною воріт німців. Натомість Мусіала після зміщення в центр закрутив м'яч повз рамку.

А на 67-й хвилині Бундестім організувала зразкову комбінацію. Міттельштедт підключився до атаки та ліворуч у штрафному майданчику отримав передачу від Мусіали. Далі оборонець спокійно покотив у центр, звідки Гюндоган у дотик пробив під Гулачі – 2:0.

У фінальні 20 хвилин збірна Німеччина була ближчою до третього гола, ніж угорська команда – розмочити рахунок. Утім, своїми нагодами господарі турніру не скористалися. Тим не менше, німецька команда першою з усіх гарантувала продовження виступів у плей-офф Євро-2024. Хлопці Нагельсманна вже не опустяться нижче другої сходинки в групі.