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Зеленський провів Ставку щодо протидії реактивним "Шахедам" та розвитку ППО

16:17 03.09.2026 Чт
2 хв
Президент анонсував асиметричну відповідь РФ
aimg Сергій Козачук
Зеленський провів Ставку щодо протидії реактивним "Шахедам" та розвитку ППО Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com_zelenskyy.official)
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Україна розробляє нові швидкісні дрони-перехоплювачі та дешеві ракети для протидії реактивним "Шахедам", якими РФ атакує українські міста.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Прискорення виробництва дронів-перехоплювачів

За словами глави держави, головним питанням під час засідання Ставки Вищого головнокомандувача стало прискорення виробництва засобів для збиття ворожих безпілотників.

Вітчизняні виробники вже мають спроможності для виконання цього завдання.

"Прототипи розроблені, триває робота для доведення цієї нової зброї до необхідного рівня ефективності", - зазначив Зеленський, додавши, що важливо виконати завдання у визначені терміни.

Фото: засідання Ставки Вищого головнокомандувача (t.me/V_Zelenskiy_official)

Залучення бізнесу та асиметрична відповідь

Під час Ставки детально обговорили потенціал залучення бізнесу до виробництва, постачання та налаштування окремих типів систем ППО.

Комплексна мета України - вийти на такий рівень оборонної промисловості, який забезпечить достатню якість і кількість швидкісних дронів-перехоплювачів та дешевих ракет для протидії РФ.

"Наші розвідки мають чітку інформацію щодо планів ворога, і наші ресурси спрямовані на те, щоб дати чітку відповідь на загрозу. Будемо діяти також і асиметрично. Відповідні операції затверджені", - наголосив президент.

Атаки РФ та боротьба з "дропами"

Нагадаємо, що після останніх масованих обстрілів в Україні зберігається висока загроза нових ударів ворожих засобів нападу.

Зокрема, росіяни нарощують інтенсивність атак реактивними дронами, через що в багатьох областях та громадах повітряні тривоги тривають майже безперервно.

Паралельно влада працює над посиленням внутрішньої безпеки та фінансової системи.

Зокрема, президент Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт щодо посилення боротьби з так званими "дропами".

Документ пропонує внести зміни до Статті 200 КК та запровадити нову Статтю 200¹, що передбачає сувору кримінальну відповідальність за незаконні операції з платіжними картками, банківськими рахунками та персональними даними.

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Володимир Зеленський Війна в Україні Збройні сили України Атака дронів ППО
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