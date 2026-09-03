Зеленський провів Ставку щодо протидії реактивним "Шахедам" та розвитку ППО

Україна розробляє нові швидкісні дрони-перехоплювачі та дешеві ракети для протидії реактивним "Шахедам", якими РФ атакує українські міста.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

Прискорення виробництва дронів-перехоплювачів

За словами глави держави, головним питанням під час засідання Ставки Вищого головнокомандувача стало прискорення виробництва засобів для збиття ворожих безпілотників.

Вітчизняні виробники вже мають спроможності для виконання цього завдання.

"Прототипи розроблені, триває робота для доведення цієї нової зброї до необхідного рівня ефективності", - зазначив Зеленський, додавши, що важливо виконати завдання у визначені терміни.

Фото: засідання Ставки Вищого головнокомандувача (t.me/V_Zelenskiy_official)

Залучення бізнесу та асиметрична відповідь

Під час Ставки детально обговорили потенціал залучення бізнесу до виробництва, постачання та налаштування окремих типів систем ППО.

Комплексна мета України - вийти на такий рівень оборонної промисловості, який забезпечить достатню якість і кількість швидкісних дронів-перехоплювачів та дешевих ракет для протидії РФ.

"Наші розвідки мають чітку інформацію щодо планів ворога, і наші ресурси спрямовані на те, щоб дати чітку відповідь на загрозу. Будемо діяти також і асиметрично. Відповідні операції затверджені", - наголосив президент.