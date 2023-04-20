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Іспанія завтра анонсує новий пакет військової допомоги Україні

Фото: міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосить про нову військову допомогу Україні в п'ятницю, 21 квітня. Серед іншого, очікується постачання засобів повітряної та військово-морської оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони Іспанії.

Повідомляється, що під час засідання у форматі "Рамштайн" Роблес підтвердить безперервність іспанської підтримки, підтвердить заходи гуманітарної та медичної допомоги, які продовжує надавати Міноборони.

"(Міністр оборони, - ред.) оголосить про те, що найближчим часом буде відправлено нові партії матеріальних засобів для задоволення першочергових потреб, озвучених міністром Олексієм Резніковим під час його візиту до Мадрида 12 квітня", - йдеться в повідомленні.

У відомстві заявили, що нові поставки спрямовані на посилення Збройних сил України в таких галузях, як мобільність, бронювання та захист сухопутних військ, протиповітряна оборона, захист і проєктування морських і амфібійних сил.

"Останнє вважається ключовим для забезпечення безпеки "зеленого" морського маршруту, який дає змогу вивозити українське зерно через Чорне море, що є необхідним для підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН та надання допомоги африканським і азіатським країнам, які найбільше постраждали від голоду", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, Іспанія розпочала передачу танків Leopard 2 Україні.

Раніше міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес зазначала, що доставка танків Leopard 2 Україною здійснюватиметься морем і завершиться до кінця квітня.

Додамо, що Іспанія обіцяла передати Україні перші танки Leopard 2 після 9 квітня, але потім відстрочила відправку.

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