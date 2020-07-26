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Іспанія запевнила в безпеці країни для туристів

Неділя 26 липня 2020 16:40
Іспанія запевнила в безпеці країни для туристів
Фото: Аранча Гонсалес Лая (eitb.eus)
Автор: Олександр Білоус

Влада Іспанії має намір поборотися за британських туристів

Іспанія безпечна як туристів, так і самих іспанців, впевнені в уряді. Заява послідувала після того, як Британія раптово ввела двотижневий карантин від коронавірусу для мандрівників, повертаються звідти, що налякало відпочиваючих.

Про це заявила міністр закордонних справ Іспанії Аранча Гонсалес Гавкоту, передає агентство Reuters.

Уряд Мадрида також намагається переконати Велику Британію виключити Балеарські і Канарські острови з карантинної зони, повідомила міністр. Вона додала, що поширеність вірусу в цих місцях була набагато нижче, ніж у Сполученому Королівстві.

"Іспанія безпечна, вона безпечна для іспанців, вона безпечна для туристів", - сказала Гавкоту журналістам.

У минулому році британці склали більше п'ятої частини іноземних гостей Іспанії, яка в значній мірі залежить від доходів від туризму.

TUI, найбільша туристична компанія Європи, заявила, що скасує всі тури на материковій частині Іспанії до 9 серпня, зберігаючи при цьому рейси на Балеарські і Канарські острови.

Як повідомляло РБК-Україна, Великобританія ввела режим самоізоляції на протязі 14 днів для громадян, які приїжджають з Іспанії.

Рішення прийнято на тлі зростання числа випадку заражених коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон визнав, що на початковому етапі епідемії коронавірусу COVID-19 його уряд недооцінив загрозу і вчинила ряд помилок.

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