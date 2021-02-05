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Испания запретила использование вакцины AstraZeneca для людей старше 55 лет

Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Испании разрешает использовать COVID-вакцину компании AstraZeneca только для возрастной группы от 18 до 55 лет. Однако людей старше 55 лет не будут вакцинировать этим препаратом.

Об этом сообщает газета El País.

Ожидается, что первые дозы вакцин от AstraZeneca поступят в Испанию в эти выходные. По решению властей, первыми прививки вакциной AstraZeneca получат медики и медико-социальные работники, которые не находятся на передовой в борьбе с пандемией.

В Испании кампания по вакцинации началась 27 декабря. В стране использовались вакцины компаний Pfizer и Moderna.

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Напомним, в Испании выявили первый случай заражения "бразильским" штаммом коронавируса.

Ранее сообщалось, что рабочая группа по иммунопрофилактике Эстонии рекомендовала использовать COVID-вакцину AstraZeneca для пожилых людей в возрасте до 70 лет.

Кроме того, в Нидерландах не рекомендует вакцину AstraZeneca для людей старше 65 лет. Однако препарат предложили использовать для людей в возрасте от 60 до 65 лет.

Добавим, что ранее Италия не рекомендовала прививать вакциной AstraZeneca людей старше 55 лет.

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