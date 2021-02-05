Іспанія заборонила використання вакцини AstraZeneca для людей старше 55 років

Міністерство охорони здоров'я Іспанії дозволяє використовувати COVID-вакцину компанії AstraZeneca тільки для вікової групи від 18 до 55 років. Однак людей старше 55 років не будуть вакцинувати цим препаратом.

Про це повідомляє газета El País.

Очікується, що перші дози вакцин від AstraZeneca надійдуть в Іспанії в ці вихідні. За рішенням влади, першими щеплення вакциною AstraZeneca отримають медики та медико-соціальні працівники, які не перебувають на передовій у боротьбі з пандемією.

В Іспанії кампанія з вакцинації почалася 27 грудня. В країні використовувалися вакцини компаній Pfizer і Moderna.

Нагадаємо, в Іспанії виявили перший випадок зараження "бразильським" штамом коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що робоча група з імунопрофілактики Естонії рекомендувала використовувати COVID-вакцину AstraZeneca для літніх людей у віці до 70 років.

Крім того, в Нідерландах не рекомендує вакцину AstraZeneca для людей старше 65 років. Однак препарат запропонували використовувати для людей у віці від 60 до 65 років.

Додамо, що раніше Італія не рекомендувала щеплення вакциною AstraZeneca людей старше 55 років.