Іспанія закликала Євросоюз зайняти жорсткішу позицію щодо імпорту російського СПГ

Після широкомасштабного вторгнення російських окупантів в Україну постачання газу з Росії в Іспанію подвоїлися, і склали приблизно п'яту частину її імпорту газу минулого року. Між тим варто зазначити, що незабаром ЄС дозволить країнам-членам блокувати такі потоки без застосування санкцій,

"Ми повинні забезпечити ефективну відповідь... Будь ласка, спробуймо скоординувати, як ми реагуємо на це, як на спотовому ринку, так і за існуючими контрактами, - сказала Рібера журналістам в кулуарах зустрічі міністрів енергетики ЄС у понеділок

У публікації зазначається, що Фінляндія наразі є однією з небагатьох країн, які скористаються забороною - імпорт російського газу у цю державу практично дорівнює нулю.

Для Іспанії та ряду інших європейських країн, які більше залежать від російських вантажів, такий план створює "дилему". Позаяк більшість їхніх вантажів надходить через бельгійський порт Зебрюгге, і одна країна Євросоюзу, яка блокує імпорт, може просто спонукати, що вони відправляться в інше місце, йдеться в матеріалі.

За словами Рібери, також потрібні вказівки щодо того, як вивести компанії з довгострокових контрактів із РФ за принципом "бери або плати", але переконатися, що газ не перенаправляється в інші треті країни.

Також повідомляється, що комісар Євросоюзу з питань енергетики Кадрі Сімсон розповіла у понеділок державам-членам, що блок відкритий для надання вказівок щодо припинення імпорту російського СПГ, та активно сприятиме використанню цього інструменту після запровадження, йдеться в статті.

У публікації вказується, що парламент проголосує за цей захід у рамках газового пакета у квітні.

"Ми повинні закінчити цей рік із ще меншим обсягом російського газу в нашій системі, ніж роком раніше", - зазначила Сімсон та додала, що РФ була другим за величиною постачальником ЄС після США у 2023 році.

Російський газ у Європі

Зазначимо, що хоча ЄС поступово знизив свою залежність від російських енергоносіїв після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, він, як і раніше, отримує газ з Росії. Частина країн Євросоюзу продовжує імпортувати російський газ, попри війну проти України. Зокрема, цим займається Угорщина.

Нещодавно повідомлялось, що Іспанія збільшила імпорт російського газу минулого року на 35%. Більша частина надходить до країни морем.

Також газ із Росії продовжує надходити до Чехії. У січні імпорт російського газу становив близько 62% від загального обсягу.

Додамо, наприкінці лютого стало відомо, що Європейський союз має закріпити в законі свій план щодо відмови від російського газу до 2027 року.