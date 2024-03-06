Испания призвала Евросоюз занять более жесткую позицию по импорту российского СПГ

После широкомасштабного вторжения российских оккупантов в Украину поставки газа из России в Испанию удвоились, и составили примерно пятую часть ее импорта газа в прошлом году. Между тем, стоит отметить, что вскоре ЕС позволит странам-членам блокировать такие потоки без применения санкций,

"Мы должны обеспечить эффективный ответ... Пожалуйста, давайте попробуем скоординировать, как мы реагируем на это как на спотовом рынке, так и по существующим контрактам, - сказала Рибера журналистам в кулуарах встречи министров энергетики ЕС в понедельник

В публикации отмечается, что Финляндия является одной из немногих стран, которые воспользуются запретом - импорт российского газа в это государство практически равен нулю.

Для Испании и ряда других европейских стран, больше зависящих от российских грузов, такой план создает "дилемму". Поскольку большинство их грузов поступает через бельгийский порт Зебрюгге, и одна страна Евросоюза, блокирующая импорт, может просто побуждать, что они отправятся в другое место, говорится в материале.

По словам Риберы, также нужны указания по поводу того, как вывести компании из долгосрочных контрактов с РФ по принципу "бери или плати", но убедиться, что газ не перенаправляется в другие третьи страны.

Также сообщается, что комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Кадри Симсон рассказала в понедельник государствам-членам, что блок открыт для предоставления указаний по прекращению импорта российского СПГ, и будет активно способствовать использованию этого инструмента после введения, говорится в статье.

В публикации указывается, что парламент проголосует за эту меру в рамках газового пакета в апреле.

"Мы должны закончить этот год с еще меньшим объемом российского газа в нашей системе, чем годом ранее", - отметила Симсон и добавила, что РФ была вторым по величине поставщиком ЕС после США в 2023 году.

Российский газ в Европе

Отметим, что, хотя ЕС постепенно снизил свою зависимость от российских энергоносителей после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, он по-прежнему получает газ из России. Часть стран Евросоюза продолжает импортировать российский газ, несмотря на войну против Украины. В частности, этим занимается Венгрия.

Недавно сообщалось, что Испания увеличила импорт российского газа в прошлом году на 35%. Большая часть поступает в страну по морю.

Также газ из России продолжает поступать в Чехию. В январе импорт российского газа составил около 62% общего объема.

Добавим, в конце февраля стало известно, что Европейский союз должен закрепить в законе свой план по отказу от российского газа до 2027 года.